武漢肺炎衝擊 賴正鎰估台GDP成長下修0.3個百分點

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）全國商業總會理事長賴正鎰表示，台灣首季經濟成長恐受武漢肺炎影響，不過，第2季將爆發性反彈，預估全年GDP成長率下修約0.3個百分點，全年成長率落在2.2%至2.3%之間。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。武漢肺炎疫情擾亂全球經濟。

賴正鎰今天表示，台灣經濟研究院日前公布預測今年台灣經濟成長率2.67%；不過，受武漢肺炎疫情影響，台灣第1季成長恐趨緩，第2季作息恢復正軌後，經濟成長率將會爆發性反彈，預估經濟成長率下修約0.3個百分點，全年經濟成長率落在2.2%至2.3%之間。

他呼籲，武漢肺炎疫情影響旅遊、餐飲、住宿業，預計台灣上半年業績將大受影響，又以觀光產業衝擊最大，台灣政府應儘速給予業者貸款降息、利息補貼或祭出減稅等紓困政策，盼政府協助企業穩定現金流或生產線能穩定維持，讓中小企業度過難關，穩定國內就業市場。

身兼鄉林董事長的賴正鎰表示，目前房地產市場看來還算穩定，SARS當年各界賤價拋售房產，不過，有了前車之鑑，加上時空背景不同，現在銷售與成交量都尚未受影響。另外，台灣股、匯市至今已明顯回穩，也看好台商資金回流效應。

他也呼籲，政府妥善處理能源問題、一例一休等議題，同時解決五缺問題。對外方面，政府應積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以及簽訂更多自由貿易協定（FTA），同時延續海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），並改善台灣投資環境，吸引外國企業來台。

另外，賴正鎰說，中國部分產業供應鏈延後開工，不至於導致產業斷鏈，加上多個省市已經陸續復工，員工到崗率約7成左右，相信很快就會恢復常軌，預估中國2月底前可以全面復工。（編輯：楊玫寧）1090212