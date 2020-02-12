疫情影響 第1季GDP成長率預測創近15季新低

（中央社記者潘姿羽台北12日電）武漢肺炎疫情衝擊台灣經濟，主計總處今天大幅下修2020年經濟成長率預測至2.37%，且受疫情影響最顯著的第1季經濟成長率重跌至1.80%，為近15季最低，「保2」破局。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），疫情不僅在全球多國造成多起確診病例，更已是影響經濟的重要不確定性。

「原來沒有疫情的話，預計這次應該GDP會上修」主計長朱澤民坦言，主計總處今天預測2020年經濟成長率為2.37%，較去年11月預測2.72%，顯著下修了0.35個百分點，關鍵就是2019年冠狀病毒疾病的衝擊。

今年第1季經濟表現深受疫情影響，主計總處原預測第1季經濟成長率可達3.02%，今天大幅下修1.22個百分點，降至1.80%，為2016年第3季以來最低水準；第2、3、4季分別為2.50%、2.75%、2.40%。

主計總處指出，近來爆發2019年冠狀病毒疾病，除了中國採取封城及延後生產開工等措施，其他各國也有多項防疫管制禁令，加上高度不確定性勢必影響生產、消費及交易等正常經濟活動，將進而拖累全球經濟表現，並影響台灣的外貿擴張力道。

主計總處將2020年台灣實質輸出成長率下修0.96個百分點，來到1.73%，朱澤民表示，2019年冠狀病毒疾病對各個經濟層面都有影響，「對輸出影響尤其大」。

民間消費方面，由於疫情對國人消費衝擊在所難免，主計總處預測2020年民間消費實質成長率為1.58%，也下修了0.44個百分點。

不過朱澤民表示，2019年冠狀病毒疾病帶來的影響與2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期不同，現在台灣確診病例數不多，而且網路、電子商務快速發展，使得「宅經濟」當道，不出門也能購物，加上外送平台業務相當蓬勃，這些都會減緩對民間消費的負面影響。

朱澤民補充，國內經濟基本面佳，股市最近也不錯，綜合上述因素，疫情對整體民間消費的影響可望低於SARS時期。（編輯：黃國倫）1090212