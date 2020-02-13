MSCI台股權重雙降 全球指數權重不變

明晟（MSCI）指數編纂公司13日凌晨公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數、全球微型指數等各項指數成分股不變。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天凌晨公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各調降0.07、0.08個百分點，調整後權重分別為11.66%、13.68%；全球市場指數權重維持1.42%不變。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的季度調整結果將於台灣時間2月27日收盤生效。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.73%下調至11.66%，調降幅度0.07個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.76%下調至13.68%，調降幅度0.08個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重維持1.42%不變。

以「MSCI全球新興市場指數」和「MSCI亞洲除日本指數」來看，台股在近4次MSCI調整連續被下調權重。

本次MSCI台灣指數成分股無調整，將維持88檔，並有13檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為上海商銀，調升0.01個百分點，調整後權重為0.81%；權重調降最多的成分股為群創，調降0.01個百分點，調整後權重為0.35%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為中國，權重增加0.28個百分點；調降方面，本次國家權重調降幅度皆在0.1個百分點以下，整體實質調整幅度並不明顯。

投信法人分析，美中已於今年1月15日正式簽署第一階段協議，該協議雖然未能徹底解決雙方的矛盾，基於今年為美國總統大選年以及中國亟需解決內政問題下，預料美中貿易戰將短暫停火，即使雙方再度發生衝突，依據第一階段的爭端解決機制流程，最快也要到6月底才會破局。

法人指出，美國聯邦準備理事會（Fed）因應美國經濟仍存在下行風險及通膨持續低於2%的目標下，立場仍偏向鴿派，預估今年上半年將維持利率不變，全球資金環境仍屬寬鬆。然而，近期受到新型冠狀病毒引發的肺炎疫情影響，全球股市震盪，短期內疫情的不確定性勢必影響全球生產、消費等經濟活動，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

法人進一步表示，若未來疫情獲得控制，相關產業恢復產能後，全球經濟有望重回景氣復甦擴張的軌道上，尤其台灣在美中貿易戰所衍生的全球供應鏈重組以及台商資金回流投資效應下，還是值得投資人正面看待後續發展。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊凱翔）1090213