高通第2屆台灣創新競賽起跑 總獎金30萬美元

（中央社記者張建中新竹13日電）高通（Qualcomm）今天宣布，第2屆高通台灣創新競賽正式起跑，總獎金達30萬美元，期能為台灣資通訊技術產業注入活水。

競賽除將提供入圍團隊獎金、輔導協助、工程資源，及申請專利的獎勵機制，高通也將舉辦工作坊為入圍團隊提供智慧財產權及申請專利等相關領域的培訓。

另外，入圍團隊也有機會在高通團隊帶領下，參加全球重要商展，與高通新創網絡互動交流，提升國際能見度。

高通指出，除持續與科技部所屬的Taiwan Tech Arena合作，第2屆台灣創新競賽還將攜手全球頂尖加速器Techstars，提供入圍團隊國際級專業諮詢服務。

此外，本屆還增訂支持方案，優質而未獲入選的新創團隊也將有機會獲得業務諮詢指導。

高通表示，歡迎台灣新創團隊踴躍報名，利用高通行動平台與各項技術於5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新與實用產品。

高通預計於3至4月在全台舉行5場巡迴說明會，地點包括高雄、台南、台中、新竹和台北，由高通主管說明競賽特色及報名方式。（編輯：鄭雪文）1090213