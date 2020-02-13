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台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
首頁 / 證券

疫情隱憂 台股開高走低月線得而復失

最新更新：2020/02/13 14:19

（中央社記者張建中台北13日電）中國湖北省武漢肺炎確診病例暴增，12日新增1萬4840例，再度引發市場疑慮，影響台股今天開高走低，終場收在11791.78點，11802點月線關卡得而復失。

加權指數今天收在11791.78點，漲17.59點，漲幅0.15%，成交值新台幣1395.26億元。

中國湖北省武漢肺炎診斷新增「臨床診斷」後，武漢肺炎確診病例12日新增1萬4840例，遠高於11日的新增1638例，減緩美股攀高利多效應，亞股走勢震盪，台股也開高走低。

傳統產業股漲跌互見，和泰車股價表現強勁，收在669元，大漲39元，漲幅達6.19%，連帶帶動汽車類股指數漲2.94%，表現最佳。

中橡因子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權13.9億元權利金遲遲未收到，恐面臨減損窘境，衝擊股價表現疲弱，收在27元，跌2.2元，跌幅達7.53%，連帶影響橡膠類股指數下挫0.63%，表現相對弱勢。

電子股方面，隨著台積電與股王大立光股價震盪走低，其中，台積電以平盤335元作收，大立光更收在4820元，跌20元，整體電子類股指數收跌0.01%。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

分析師王兆立表示，台股短期可能區間震盪整理，將以個股表現為主；疫情後續發展及對產業景氣影響，仍將是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1090213

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