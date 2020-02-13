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MSCI調整台股第1季權重 證期局估資金流出86億

最新更新：2020/02/13 18:34

（中央社記者劉姵呈台北13日電）明晟（MSCI）今天公布第1季相關指數調整，對台股權重雙降一不變；金管會證期局預估，此次調整將流出約2.87億美元（折合新台幣約86億元），占外資持有市值僅0.05%，影響不大。

指數編製公司明晟（MSCI）今天公布第1季相關指數調整，將於3月2日開盤生效，台灣市場市值增加0.01%，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重1.42%不變。

不過，台股在MSCI亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）、新興市場指數（MSCI EM）權重皆下降，各為0.08百分點及0.07百分點，調整後權重分別為13.68%及11.66%。

金融監督管理委員會證券期貨局今天表示，MSCI對台股權重「雙降一不變」，主要是因為對中國市場權重增加，進而影響其他市場的權重。

證期局也預估，此次調整對台灣資本市場約將流出2.87億美元（折合新台幣約86億元），占外資持有市值僅約0.05%，影響不大。

證期局表示，進一步分析MSCI近3年季度調整生效日成交價量相關統計資料，台股漲跌主要仍是受產業基本面、國際政經情勢變化的影響，與MSCI權重調整並無絕對的關係。

證期局指出，例如MSCI今天公布台灣權重在新興市場指數下降0.07%，但台股收盤卻上漲17.59點；另外，去年MSCI共有4次調整新興市場指數，分別為3次調降權重、1次調升，但當年度外資淨匯入卻高達158.9億美元，為近5年新高。

證期局強調，目前台股受MSCI調整權重的影響有限，且證期局已成立專案小組，持續密切注意國際資金動態，以及提出鼓勵大型企業上市櫃，以提升台灣市場市值、加強上市櫃公司曝光、積極吸引主動式基金投資台灣市場，以及持續辦理招商與引資活動等相關因應措施。（編輯：黃國倫）1090213

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