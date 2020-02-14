台股震盪難免 法人：仍有機會盤堅向上

（中央社記者潘智義台北14日電）美股道瓊工業指數下跌128.11點，武漢肺炎疫情仍是股市投資人關注議題，法人指出，台股短線反彈不少，所以近期指數難免受消息影響震盪，但仍有機會盤堅向上。

台股昨天收在11791.78點，上漲17.59點，成交值新台幣1395.26億元。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計賣超8.86億元，其中自營商賣超24.44億元，投信賣超4.03億元，外資及陸資買超19.61億元。

世界衛生組織（WHO）重燃外界對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）武漢肺炎疫情可能減輕的樂觀看法，油價今天上揚、達2週來高點。紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲25美分，收在每桶51.42美元。倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲55美分，收在每桶56.34美元。

指數編製公司明晟（MSCI）公布第1季相關指數調整，將於3月2日開盤生效，台灣市場市值增加0.01%，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重1.42%不變。台股在MSCI亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）、新興市場指數（MSCI EM）權重皆下降，各為0.08百分點及0.07百分點，調整後權重分別為13.68%及11.66%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，昨天大盤震盪加劇，因為短線從11100點漲到11800多點，反彈700多點，許多個股反彈已多，近期自然會有漲多拉回，或是受消息面影響拉回，出現短線賣壓。

陳冠升指出，因為短線漲多，易受消息面因素影響，昨天中國公布肺炎人數大增，便讓原本大漲的指數開高走低，只收小紅。

從技術面來看，他認為，台股的第1支腳及第2支腳都已出現，即使近期股價漲多還會震盪，但預期震盪趨堅往上，未來會因肺炎感染人數降低及受到控制，使大盤上漲，雖然指數不見得會創新高，但少數個股可能突破過年前最後收盤價。（編輯：鄭雪文）1090214