乾杯逆勢開紅盤 1月營收登高

（中央社記者江明晏台北14日電）乾杯聚焦牛肉核心事業，宮武讚歧烏龍麵等品牌1月起不再計入營收，以及中國部分店面延後開業，但1月營收仍逆勢開紅盤，繳出新台幣2.65億元成績，年增2.71%，創同期新高。

乾杯表示，1月營收創同期高，主要受惠春節連假、尾牙旺季加持，燒肉事業包括乾杯、老乾杯、和牛47均表現亮眼，加上冷氣團影響，集團旗下鍋物事業包括黑毛屋本家、新型態黑毛屋、麻辣45等業績攀升，均推升1月營收成長。

為聚焦牛肉核心事業達獲利極大化，乾杯集團積極進行品牌調整，去年12月23日出售持有100%股權的乾杯速食公司（旗下品牌：宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA）予Kues Kitchen，自今年1月起不再列入合併營收，加上受到疫情影響，自春節期間開始配合中國大陸當地政府防疫政策，海外店鋪共13店全面延後開業，但1月營收仍交出2.65億元的亮眼成績，成長動能強勁。

1月農曆春節連續假期，乾杯表示，集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等品牌業績成長近20%；新型態黑毛屋較去年同期增加2家新店鋪，帶動整體業績較去年同期成長超過80%。

此外，乾杯因應疫情衝擊，集團旗下全數員工加強健康管理；同時針對入店客人測量體溫、提供消毒酒精；凡每桌用餐結束，桌面進行75%酒精消毒，餐具高溫殺菌，並定時進行環境消毒，確保用餐環境安全無虞。

海外部分，乾杯表示，遵守中國當地主管機關規定，店鋪全面延後復工並配合防疫，後續審慎保守看待市場，並藉此機會優化體質，同時多管齊下開源節流，期待疫情趨緩後的市場用餐需求回升，能持續維持全年整體營運暢旺。（編輯：鄭雪文）1090214