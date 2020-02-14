富邦媒徵才計畫開跑 向5大領域菁英招手

（中央社記者吳家豪台北14日電）電商業者富邦媒今天宣布2020年度菁英人才招募計畫開跑，釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺，規劃18個月培訓。

另外，富邦媒今年也開放逾百名一般職缺，包含網路購物商品開發/經營專員、網路購物行銷專員、網站開發工程師、資訊系統工程師、倉儲物流管理專員、貨車/機車配送物流士、電話客服/行銷專員等。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2019年合併營收達新台幣518.3億元，年增23.4%，改寫開站以來最佳紀錄。

富邦媒表示，因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，富邦媒即日起啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月的培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等4大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才的專業才能。

在制度層面，富邦媒的薪資待遇、年終獎金、三節禮金/禮品、員工持股信託與員工團保等，皆優於業界水準；另有各式福利補助包括定期健檢、購物優惠、旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金等。（編輯：鄭雪文）1090214