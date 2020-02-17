貿協赴杜拜推廣台灣食品 科威特網紅現身相挺

（中央社記者吳柏緯台北17日電）中東最大的波灣國際食品展昨天登場，擁有240萬粉絲的科威特網紅阿不都卡苓（Abdul Kareem）現身台灣館，不但品嚐台灣美食，更將心得放上社群網站與粉絲分享。

中東與北非地區最大食品專業展「2020年波灣國際食品展」2月16日盛大登場，經濟部貿易局與外貿協會籌組台灣館，包含家會香、宜蘭食品、奇美食品、老楊食品、金車、歐典、幸鑫、太允、黑松及卜立等多家台灣食品與飲料業者共同參與，盼藉由展會敲開中東食品市場的大門。

食品展首日，擁有240萬粉絲、多次來台的科威特知名網紅阿不都卡苓，應外貿協會杜拜台貿中心邀請，現身台灣館，不但與參展台灣廠商互動訪談、品嚐台灣美食，更將當天的心得放上社群網站與粉絲分享。貿協表示，盼透過網紅的影響力，將台灣優質食品介紹給當地民眾，提升台灣食品在中東地區知名度。

駐杜拜台北商務辦事處處長楊司恭也赴台灣館為廠商加油打氣。

貿協說，這次食品展吸引超過4200家各國食品業者參展，預計將吸引10萬人次參觀。（編輯：郭萍英）1090217