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核二1號機20日起大修 拚4月初重新併聯發電

最新更新：2020/02/17 19:43

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）核二廠1號機將於20日起進行大修作業，工期達42天，台電力拚機組於4月初重新併聯發電，根據台電預測，備轉容量率至4月上旬前均超過10%，供電能力充裕。

隨著氣溫升高，台灣將逐步進入夏季用電高峰。台電核二廠1號機將在19日降載停機，20日起進行機組大修作業，大修工期約42天，台電預估經原能會審查同意後，機組將在4月初重新併聯發電。

台電表示，大修猶如機組進行例行性健康檢查，台電趕在夏季用電尖峰來臨前進行核二1號機例行大修，以確保機組日後運轉更加安全穩定。

根據台電未來2個月電力供需預測，從現在至4月上旬備轉容量率均超過10%，亮起代表供電充裕的綠燈。台電說，將持續觀察台灣用電供需狀況，以確保供電穩定。

原能會表示，將會進行相關視察，確認核二廠確實依程序執行大修作業。另外，為了避免武漢肺炎疫情影響核能電廠運轉穩定與安全，已經要求電廠應加強大修期間防疫管控措施。原能會會加強查核，確認防疫工作均能確實執行。

核二廠共有2部機組，每部機組裝置容量為98.5萬瓩，總裝置容量為197萬瓩。（編輯：趙蔚蘭）1090217

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