金庫資本入股東南亞獨角獸Grab 推共享電動機車

（中央社記者吳家豪台北18日電）光陽投資的金庫資本今天宣布投資3000萬美元（約新台幣9億元）入股東南亞網路叫車服務業者Grab，將透過光陽集團的解決方案，在印尼、新加坡等東南亞市場推動共享電動機車普及化。

Grab估值超過140億美元，被視為獨角獸企業（成立10年內、市場估值10億美元的新創企業），已布局8個國家、共336座城市，合作駕駛超過200萬人。

根據此次Grab引資結構，除了金庫資本（KYMCO Capital）之外，共同入股者還包括微軟、豐田、軟銀等國際級業者。

金庫資本投資的3000萬美元中，母公司Grab Holdings Inc.（GHI）占600萬美元，GHI與金庫資本合資成立的GrabWheels占2400萬美元。GrabWheels扮演後勤中心角色，提供Grab整車組裝、電池、能源站等硬體製造統包解決方案，初期計劃先進軍新加坡與印尼，再逐步擴展至東南亞11國。

專業基金管理公司金庫資本發展已有10年歷史，擁有13檔在一級市場與二級市場布局電動車供應鏈的基金。2019年金庫資本在台灣、大陸、印度、東南亞投資10個項目，合計金額超過新台幣17億元。

金庫資本總經理丁學文表示，台灣電動車供應鏈不缺好的團隊，但過去受限於國內市場狹小，創投資金斷炊，許多公司都無以為繼，錯失成功發展機會。金庫資本期望扮演資源整合角色，帶領台灣企業走入全球市場。

丁學文認為，雖然美中已簽訂第一階段貿易協議，卻不代表美中貿易戰結束，相信從今年或明年開始會有更多保護主義；目前包括印度等東南亞國家，很多都希望電動車產業鏈能在當地落地，將來金庫資本會用資本語言，協助台灣的高階供應鏈與東南亞當地企業合作。

GrabBike印尼區負責人譚（TJ Tham）表示，GrabWheels成立只有一年，但已成為東南亞最大的二輪短程出行服務商，累積使用趟次超過100萬趟，且擁有50萬名忠實用戶。GrabWheels已在印尼5個城市投放1萬台二輪交通工具。

譚說，東南亞是一個擁有2.5億輛機車的大市場，光是印尼就有1.1億輛機車使用者。然而這些機車都是燃油驅動的交通工具，GrabWheels希望借助Ionex解決方案，在主要市場部署及擴充充電基礎設施，以推動當地的電動車普及化。

譚也指出，GrabWheels希望與光陽共同設計滿足東南亞需求的產品，例如能承受潮濕熱帶氣候的耐用車款。但合作設計只是第一步，東南亞有大量原物料、訓練有素的勞力及政府支持，因此東南亞製造的Ionex產品是GrabWheels實踐多元化供應鏈的長期目標。（編輯：林淑媛）1090218