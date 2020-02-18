台灣全球無線平台策進會成立 搶攻物聯網商機

（中央社記者吳家豪台北18日電）在宏碁集團創辦人施振榮號召下，台灣全球無線平台策進會今天召開會員大會正式成立，由交通大學副校長林一平擔任會長，並邀請施振榮擔任榮譽會長，由業者攜手搶攻物聯網市場新機會。

施振榮表示，台灣全球無線平台策進會推廣的GloRa是一個開放創新的平台，業者自行建構採用GloRa技術的基礎建設，應用在物聯網有數點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高。

施振榮說，雖然大環境的挑戰很多，但台灣還是要走出去才有未來。台灣的王道策略與美國「贏者通吃」的策略不同，台灣走出去的策略是要「做世界的朋友」，相信未來藉GloRa平台，台灣在無線通訊的最後一哩路也可占一席之地，進而扮演主導的地位。

GloRa（Global Radio）源自中山科學研究院技轉民間應用在物聯網領域的窄頻無線傳輸技術，為推動該技術發展及應用，實踐「萬物智聯」的願景，施振榮與林一平在去年10月4日發起成立「台灣全球無線平台策進會」，並於今天召開會員大會，選出策進會理監事及會長後展開運作。

除了台塑集團、友達集團、緯創資通等台灣企業已將GloRa技術導入製造業廠區監控的相關應用，GloRa還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧交控與路燈控制、智慧城市與Ubike、智慧農業、緊急救援人員的定位。

在今天的會員大會中，策進會選出包括林一平、智頻董事長林佳璋、凌群電腦總經理劉瑞隆、南京資訊董事長吳宗寶、宏碁通信總經理薄占平、全波科技總經理童玉瑋、台灣物聯網產業技術協會顧問何寶中、台北市電腦公會副總幹事張笠、優仕達資訊總經理曾銀宏等9位擔任理事；3位監事為環球經濟社社長林建山、智聯服務董事長施宣輝、常榮機械營運長阮信榮。

目前台灣全球無線平台策進會的會員包括宏碁集團旗下相關企業宏碁通信、宏碁智通、智聯服務、展碁，以及其他企業包括全波、智頻、聯發科、凌群、南京資訊、常榮機械等；另外還有交通大學、工研院、資策會、台北市電腦公會、台灣物聯網產業技術協會等單位。（編輯：張均懋）1090218