立委籲口罩進口免關稅 財部：評估暫無急迫性

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）有立委建議，武漢肺炎疫情蔓延，為解決口罩荒，建議放寬口罩進口自用一律免關稅，財政部回應，評估台灣口罩產能已明顯提升，加上現行進口、旅客自行攜帶入境也有一定免稅額度，暫無調降關稅迫切性。

民進黨立委高嘉瑜17日於臉書發文表示，目前口罩進口金額在新台幣2000元以下才免稅，超過要課7.5%關稅及5%營業稅，建議武漢肺炎期間，口罩進口自用一律免稅。

財政部關務署表示，評估認為，現階段政府已積極投資生產口罩，近日產能明顯提升，現階段尚能滿足國內防疫需求，沒有調降口罩關稅的迫切性，未來將持續關切口罩供需情形，再視情況調整。

關務署官員說明，如果要免徵口罩關稅，必須經過修法，時程上緩不濟急；且現行若進口口罩，包裹完稅價格在2000元以下就可免稅，旅客自行攜帶入境的自用物品，價值在2萬元以下也可免稅，仍有一定空間。

此外，關務署表示，針對非自用情形，現行已有相關機制可免除進口稅費。舉例來說，政府機關自行進口防疫用醫療用口罩，以及本國或外國個人、企業、團體、組織，以自己名義報關進口口罩，捐贈給政府機關，只要經衛生福利部證明屬防疫用，可免徵進口稅費。

同時，辦理救濟事業的政府機構、公益、慈善團體進口或受贈物資，進口後無償供公益慈善救濟之用，依「救濟物資進口免稅辦法」規定，只要經衛福部核明轉送財政部核辦，同樣免徵進口稅費。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090218