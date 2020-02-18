蘋果示警難達財測 市場憂心手機需求放緩

（中央社記者江明晏台北18日電）蘋果示警疫情恐致本季營收財測難達標，台股電子股今天賣壓沉重。投顧法人指出，疫情仍是最大的利空來源，研調和業者均擔憂，疫情若持續延宕，不排除影響手機終端需求。

蘋果（Apple）今天表示，武漢肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估水準，為市場投下震撼彈。

蘋果公司在1月28日公布季報時，預估去年12月底截至今年3月底的會計年度第2季營收達630億至670億美元。

觀察蘋果概念權值股今天走勢普遍下跌，晶圓代工廠台積電下跌9.5元，收322元，跌幅2.87%；大立光收4630元，下跌215元，跌幅4.44%；鴻海下跌0.5元，收83.4元，跌幅0.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受到蘋果示警無法達到財測影響，今天電子股壓力大，疫情還是最大的利空來源，而來自季線11792點與月線11772點的壓力也頗重，如果5日均線11758點沒有辦法守住，台股未來恐呈現整理格局。

研調機構TrendForce指出，由於智慧機供應鏈對人力需求高度密集，受疫情的衝擊較為明顯，預估第1季智慧型手機生產量將較去年同期衰退約12%，產量為近年來最低。

上游供應鏈部分，尤其被動元件與鏡頭仍顯得吃緊，若疫情沒有在2月底前受到控制，恐怕將持續對第2季智慧型手機生產造成負面影響。

TrendForce認為，若疫情加劇，長期的產業觀察重點將是在「市場需求」，由於全球經濟的高連動性，中國疫情的延燒不只是單一經濟體的GDP衰退表現，而是對於全球經濟的衝擊，進而導致民眾消費力道減弱，為整體智慧型手機產業帶來嚴峻考驗。

現階段，TrendForce對於2020年生產總量預估為13.81億支，較去年衰退1.3%，為2016年以來的新低。有鑑於疫情的不確定性，不排除智慧型手機生產量會進一步下修。

PCB供應鏈業者也透露，目前中國廠區均按各區政府規劃陸續復工，但後續疫情是否能控制，成為市場隱憂；若延燒到3月甚至之後，不排除會影響整體手機終端需求，市場存在許多變數。（編輯：張良知）1090218