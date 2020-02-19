製造業連4季負成長 經部緊盯疫情對產業影響

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台灣去年第4季製造業產值年減6.6%，連4季負成長。展望未來，經濟部說，台商回流、新興應用的確推升製造業動能，不過，武漢肺炎疫情干擾全球經濟，仍須緊盯後續影響。

展望製造業未來表現，經濟部統計處表示，雖然美中貿易談判有初步進展，加上公共建設以及台商回流，帶動傳統產業需求回穩，而5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用也將帶動電子供應鏈生產動能。

不過，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，統計處表示，干擾全球經濟活動及生產步調，對製造業生產影響，須要密切關注。

經濟部統計處今天公布製造業去年第4季產值統計，受到美中貿易戰影響，經濟表現疲弱，國際原物料價格續居低檔，傳統產業需求降溫，台灣去年第4季製造業產值3兆3660億元，較107年同季減少6.6%，已連續4季負成長。

觀察資訊電子產業，電子零組件業第四季產值為9536億元，年減4.14%。其中，積體電路業年減1.8%，因記憶體市況偏淡加上客戶拉貨保守，導致價格下跌所致。不過，12吋晶圓代工因5G及高效能運算帶動需求，抵銷部分減幅；面板及其組件業因市場供過於求，產值縮減至1734億元，年減21.13%。

電子零組件業去年全年產值為3兆5564億元，年減6.21%，終結連續2年的正成長。

受到美中貿易戰影響，電腦電子產品及光學製品業加速全球供應鏈重組，廠商回台並擴增國內產能，加上行動裝置鏡頭接單暢旺，去年第4季產值高達2140億元，年增17.95%，連續7季正成長；電腦電子產品及光學製品業去年全年產值為7803億元，年增21.73%。

傳統產業受到美中貿易戰影響，加上國際原物料價格續居低檔，導致下游需求疲弱，統計處說明，化學原材料業去年第4季產值3817億元，年減21.55%，連續4季負成長，主要因石化廠安排檢修以及原油價格續居低檔所致。去年全年產值為1兆6425億元，年減17.97%。

此外，基本金屬業與機械設備業也受到美中貿易戰影響終端需求，第四季產值年減幅度均達雙位數，去年全年產值分別為為1兆3443億元與6455億元。

汽車及零件業去年第四季產值達957億元，創107年第3季以來新高，較上年同季增加7.72%，統計處說明，小型轎車受惠於農曆年前傳統購車熱潮發酵及改款新車上市熱銷，加上外銷市場回溫，汽車零組件也因新車備料、北美雪季急單湧入而增產，去年全年產值達3584億元。

統計處說，去年全年製造業產值13兆2195億元，年減5.84%；若按產量、剔除價格因素，去年全年製造業生產指數108.92，為歷年次高，僅次於107年的109.41，去年製造業生產指數較107年僅略減0.45%。（編輯：楊凱翔）1090219