達邦蛋白漳洲廠獲新單 2月底恢復正常

（中央社記者韓婷婷台北19日電）達邦蛋白表示，中國大陸新建的漳州廠已開始出貨並接到新單，疫情影響在可控範圍下，2月底可望恢復正常，新開發的水產動物用益生菌系列產品可望為今年增添新動能。

達邦蛋白表示，瞄準午仔魚的高經濟養殖商機，開發的水產動物用益生菌，已於2019年底取得食品益生菌廠登記證，達到減少抗生素用量70%，可望為公司帶來穩定龐大的商機。

達邦蛋白指出，俗話云：「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」，午仔魚是台灣重點養殖的高經濟魚種，卻容易受驚嚇、緊迫反應併發鏈球菌感染，養殖戶僅能憑藉抗生素壓制疫情避免大量損失，不僅造成食安疑慮，更影響午仔魚建立產銷履歷、產品附加價值。

達邦蛋白表示，有別於過去專注於乳酸菌水解技術，益生菌整合工程將是未來的發展核心；持續鎖定農、畜牧及環保業產品。

達邦蛋白指出，大陸武漢肺炎疫情延燒，新建的漳州廠已開始運作並接到新單，新冠肺炎停工帶來的影響在可控範圍，2月底可望完全恢復正常。剛完成的第一條線產能達1200噸，規劃中的第2、3條預計下半年動工，屆時產能可達2400噸，合計漳州廠產能可達3600噸，與台灣產能相當。（編輯：郭萍英）1090219