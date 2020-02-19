疫情蔓延蘋果供應鏈吃緊 分析師：第2季產能因應

（中央社記者吳家豪台北19日電）武漢肺炎疫情延燒，傳出平價款iPhone新機可能延後量產，分析師認為，目前iPhone供應鏈產能利用率確實低於淡季水準，但第2季可拉高產能補上缺口，對全年出貨影響有限。

武漢肺炎疫情迄今未能有效控制，持續延燒，日經新聞報導，平價款iPhone SE2原本預計在2月底量產，但因為中國供應鏈產能吃緊，可能延後到3月量產。目前中國iPhone供應鏈產能利用率僅30%至50%，且面臨缺工和物流等問題，推測整體iPhone供應吃緊的情形可能持續到4月。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者電訪表示，目前中國每天新增的確診病例沒有持續創高，復工情形應會慢慢轉為正向。雖然蘋果昨天下修財測，但蘋果股價開低走高，美股並未因此出現很大恐慌，原因是上次蘋果召開法人說明會的時間正好在疫情爆發初期，沒料到疫情擴散速度這麼快，當時市場就預期蘋果可能下修財測，因此昨天美股並未重挫。

蔡明翰觀察，雖然目前中國iPhone供應鏈復工進展比原本預期更慢，但確實往好的方向發展。儘管iPhone平價款新機上市會受影響，但畢竟是比較低階的機種，毛利率和獲利相對偏低，只要高階機種需求仍在，對蘋果業績影響不大。

蔡明翰也強調，這次疫情發生在產業淡季，電子業以往在每年第3季旺季的產能利用率可達100%，第1、2季淡季約60%。這次受疫情影響，第1季的產能利用率可能掉到30%左右，確實低於以往淡季水準，但是可以靠著第2季拉高到80%以上補足缺口，對今年全年iPhone出貨影響相對有限。

不過，蔡明翰提醒，這次中國市場受疫情影響，短期需求可能會下滑，雖下滑程度應該還在可控範圍內，後續仍需觀察終端需求是遞延或消失。

統一投顧董事長黎方國表示，中國是蘋果最大市場與工廠，疫情或多或少會造成影響，但消費應會遞延而非消失，因為果粉對iPhone仍有剛性需求。

黎方國分析，iPhone在手機市場占有率長期維持在20%左右，無論華為、三星等Android品牌誰輸誰贏，iPhone市占都很穩定。受到需求下滑和供應鏈缺工的影響，蘋果短期業績應會下滑，但屬於短空因素，之後仍有機會拉高產能。

凱基投顧科技產業分析師陳佳儀指出，2020年5G動能還存在更多不確定性，但考量iPhone以及從疫情復原的中國智慧型手機業者將推動5G全面貢獻，仍持續看好2021年5G產品的出貨量將強勁彈升，並預期2021年5G智慧型手機的滲透率將維持在30%以上。

陳佳儀認為，中國僅占蘋果的iPhone出貨量約15%，因此iPhone出貨量下檔風險實屬可控，預估2020年iPhone總出貨量將達2億支，其中5G iPhone出貨量將達8500萬支。為反映2020年上半年中國市場需求減弱及供應鏈中斷，凱基投顧下修台積電、大立光、鴻海的獲利預估。

陳佳儀進一步分析，iPhone SE2原本將於2020年第1季末或第2季初發表，而眼下意外的疫情發展可能會導致新產品問市出現若干風險。由於世界各地旅行禁令造成的不確定性持續上升，可能會影響蘋果2020年下半年新品發布時程。

陳佳儀說，儘管鴻海預計將與主要客戶緊密合作以分散生產基地，甚至考量供應鏈中斷而將今年下半年主要產品試產地點從中國轉移到台灣，但凱基投顧仍預估鴻海今年第1季營收將季減45.9%，第2季營收則有望季增13.1%，並預期鴻海將在下半年加快復甦腳步。（編輯：林淑媛）1090219