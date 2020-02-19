租稅天堂黑名單再增4國 KPMG建議台商尋求因應

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）歐盟近日將開曼群島等4個國家，新增納入租稅天堂黑名單，合計已有12國入列，安侯建業（KPMG台灣所）提醒，台商過去習慣運用的境外公司架構，將持續面臨各種挑戰，建議應重新評估控股及營運架構。

歐盟部長理事會（ Council of the EU）18日在各會員國財長開會後，發布聲明指出，「稅務不合作國家名單」（俗稱黑名單）新加入巴拿馬、開曼群島（the Cayman Islands）、塞席爾群島（Seychelles）與帛琉（Palau）。

KPMG台灣所稅務投資部協理任之恒分析，巴拿馬及帛琉主要因資訊交換系統缺漏，而被列黑名單，塞席爾群島因被認定實施有害租稅措施，先前就在觀察名單（灰名單）中，此次覆檢仍未能過關，進而落入黑名單，開曼因無法妥善解決經濟實質議題，因此與塞席爾群島面臨同樣命運。

KPMG台灣所稅務投資部副總林棠妮則表示，歐盟去年底已確定將對租稅黑名單國家進行制裁措施，包括對給付當地的權利金或服務費用實施更高的扣繳稅率、否准企業給付相關地區費用、加強對當地子公司實施受控外國公司的條款，以及否准豁免自相關地區取得的股利收入等。

林棠妮指出，且各歐盟國在2020年底前，必須對被列入黑名單的國家，實施至少一項以上制裁措施。

林棠妮認為，歐盟率先向開曼開刀，除坊間所猜測的英國脫歐影響外，更可能是因為當地投資基金數量較多；先前歐盟已明確表示視投資基金為核心議題，各國若無法解決，未來仍可能被列黑名單，包括台商境外公司經常設立的英屬維京群島（BVI）及百慕達。

林棠妮表示，對台商而言，即使努力遵循各地法令仍要面對避稅法令朝令夕改，或境外公司所在地被列入黑名單的風險，如遇上歐盟地區制裁，更將對日常營運衍生諸多不便，運用境外公司未來可能持續面臨各項挑戰，建議應對集團整體控股及營運架構徹底評估，尋求因應之道。（編輯：黃國倫）1090219