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疫情延燒製造業紓困加碼 經部將再爭取40億

最新更新：2020/02/19 23:09

（中央社記者蔡芃敏、顧荃台北19日電）武漢肺炎疫情延燒，衝擊國內產能，經濟部研擬完成製造業紓困振興方案，將向行政院爭取約新台幣30億至40億元預算，合計經濟部紓困方案將達200億元，實際金額將於明天行政院院會拍板定案。

武漢肺炎衝擊製造業，根據工總日前公布的報告指出，製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺以及資金無法週轉等問題。工總表示，若來自中國的原物料仍無法順利出貨，廠商評估電子業3月初恐面臨斷鏈危機。

面對疫情衝擊，經濟部官員表示，原先提出166億元紓困方案，包含千億保專案、抵用券、利息補貼等，將另外再針對製造業紓困振興加碼，向政院爭取製造業紓困振興預算約30億至40億元間，紓困方案合計約200億元，但實際金額需要院會拍板，主計總處精算決定。

此外，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，經濟部明天將在行政院會報告製造業紓困及輔導轉型措施，提及台灣製造業在這波疫情中遭遇負面衝擊，包括復工不順、面臨缺工、備料不足及物料受阻等，政府將於短期內掌握業者需求，迅速恢復產能，中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

Kolas指出，具體的做法上，包括由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串連公協會建立平台；簡化原物料進口文書作業，提升通過效率；擴大台商回台投資，強化新南向產業布局。同時也提供利息補貼，協助企業創新研發，引導留用研發人員，開設升級專班，提升職能，促進穩定就業等。

政院官員表示，經濟部在上週針對內需型產業提出約160億元紓困方案，其中100億元的「防疫千億保」其實不僅只適用於內需型產業，也適用於製造業等其他產業；現在經濟部另提出針對製造業的利息補貼與其他振興紓困方案，匡列金額將待明天行政院會決定。（編輯：林淑媛）1090219

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