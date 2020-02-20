宏達電發表VR新品 今年將推5G新機

宏達電宣布推出完整的VIVE Cosmos系列，其中包括3款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與3款可換式面板模組，分別為VIVE Cosmos Elite、XR、Play。中央社記者江明晏攝 109年2月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電正式發表3款VR新品，執行長梅特爾看好今年是VR發展對的時間，整個市場將有5成的成長率，他同時預告，宏達電將在今年推出5G智慧機，有望搭上台灣5G開台的首波換機潮。

因為武漢肺炎疫情延燒，今年全球行動通訊大會（MWC）取消，宏達電今天宣布推出完整的VIVE Cosmos系列，其中包括3款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與3款可換式面板模組，分別為VIVE Cosmos Elite、XR、Play。

VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器，定價為新台幣2萬9900元，將在3月中旬開賣，VIVE Cosmos XR即將問世，是一款VIVE Cosmos的獨立式替代面板；VIVE Cosmos Play可讓入門使用者進入高階虛擬實境領域。

去年9月上任的宏達電執行長梅特爾（YvesMaitre）表示，今年對VR產業來說是「對的時間」，宏達電會持續增加投資和專案布局，看好整體虛擬實境市場將有50%的成長，主要來自關鍵的B2B企業領域，同時今年也會有更完整的VR產品線。

針對今年營運目標，梅特爾指出，宏達電是上市公司，對VR產品線會有一定的投資並持續布局VR領域，而HTC也會在很多國家持續維持品牌領先地位。

近幾年來，智慧機市場競爭激烈如紅海，宏達電去年退出旗艦機戰局，僅以中階機應戰，梅特爾明確表示，宏達電將在今年推出5G手機，但並未明確指出是中階還是旗艦機，不過這意味著HTC仍希望在智慧機市場占有一席之地。

此外，武漢肺炎疫情持續延燒，為因應疾管署啟動加強社區監測方案，宏達電也延續實施嚴謹的防疫措施，內部開會改為VIVE Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體，降低可能發生感染的風險與機會。

VIVE Sync是HTC推出的一款VR多人協作和遠端會議軟體，內含7種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，所有人都能化身為虛擬人共同協作，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能，滿足不同企業用戶需求。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，VIVE Sync本週將提供beta測試版，預計今年第3季正式推出，有望搶攻VR遠端辦公、教育等商機。此外，他也表示，宏達電去年以中階機種出擊，第4季銷售成績不錯，能維持市占第5、第6名的水準，同時表示今年宏達電推出的5G手機，有望搭上台灣5G開台前的首波換機潮。（編輯：鄭雪文）1090220