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信驊2大動能挹注 亞系外資升評上修目標價

最新更新：2020/02/20 10:06

（中央社記者吳家豪台北20日電）亞系外資看好伺服器晶片廠信驊伺服器及資料中心電源管理晶片出貨，加上360度相機晶片等新產品挹注，今明後年營收與獲利將成長20%以上，故調升信驊評等至優於大盤，目標價升到1000元。

信驊股價今天開高20元，截至10時，盤中高點來到935元、漲幅超過2.7%。

亞系外資發布研究報告表示，信驊股價自從1月15日的今年高點以來已回檔約15%，表現不如大盤跌幅約4%，但外資持續樂觀看待信驊市占較高的白牌伺服器市場，推估2019年至2022年白牌伺服器市場的年複合成長率將達14.9%；儘管去年整體伺服器市場表現不佳，信驊仍繳出營收成長15%的成績。

亞系外資預估，信驊的伺服器電源管理晶片將在2020年至2022年每年成長雙位數百分比（10%以上），今年下半年開始出貨新一代電源管理晶片後有望提高平均售價，且白牌交換器開始採用電源管理晶片也有助貢獻成長。

亞系外資進一步指出，信驊其他主要成長動能將來自360度相機晶片，預期將從今年下半年開始貢獻營收，保守推估2020年、2021年、2022年占信驊營收比重將達2%、7%、10%。

考量產品組合改善及新產品獲利較佳，亞系外資推估信驊今明後年營收將成長20%、22%、20%，營業利益率將提升到41.5%、42.3%、42.8%，故將信驊投資評等從「中立」調升至「優於大盤」，目標價從750元上修到1000元。（編輯：鄭雪文）1090220

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