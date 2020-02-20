美股助攻續航力不夠 台股賣壓出籠由紅翻黑

（中央社記者潘羿菁台北20日電）美股走高助陣台股續攻，早盤大漲逾60點，不過在多空交戰，指數越過季線賣壓出籠，由紅翻黑。法人認為，在美股創高加持電子族群走揚，但是疫情警報未解除，台股短線仍將震盪整理。

截至10時25分，大盤加權指數下跌15.6點達11743.24點，成交量為新台幣691.76億元。觀察上市8大類股，造紙指數開盤攻高，指數突破200點大關，漲幅約1.16%，漲勢相對較強。

權值股的台積電開高緩步墊高，股價最高落在329元，不過接近10時，由紅翻黑，股價跌0.3%至325.5元；大立光漲勢相對明顯，盤中一度漲逾70元達4795元，股價接近10時同樣拉回，面臨賣壓。

旺宏今天股價守在35.5元之上；玉晶光同樣維持上漲格局，漲2.2%至543元。

造紙個股全數走揚，榮成昨天在三大法人聯手買進帶動股價攻頂，今天續漲力道依舊強勁，漲幅凌厲，盤中股價最高站上16.7元，為連續5天上漲格局，股價刷近10個月新高。

另外，在不動產題材發酵，昨天達新宣布順利標售台中大遠百旁精華土地，標售金額為83.75億元，創台中七期最高紀錄，預計處分利益高達新台幣50.65億元，大筆業外收益將在第2季進帳，今天股價發動攻勢，開盤拉高，盤中最高來到58.9元，不過隨即狹幅震盪在賣方獲利了結壓力，由紅翻黑。

至於得標買主興富發開盤平穩上漲，股價漲1.2%至45.75元。

台新投顧副總黃文清認為，美股看似已擺脫疫情陰霾，回到科技基本面題材，適逢美國總統川普對華為管制態度略有放鬆跡象，帶動台股電子相關族群走揚，成為支撐台股盤面主力。（編輯：楊凱翔）1090220