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武漢肺炎疫情衝擊陸廠復工 鴻海證實全年營收有負面影響

最新更新：2020/02/20 13:18
鴻海20日表示，新冠肺炎疫情影響，中國大陸主要廠區復工進度較謹慎，對於全年營收確實會有負面影響。圖為富士康鄭州廠區。（中新社提供）
鴻海20日表示，新冠肺炎疫情影響，中國大陸主要廠區復工進度較謹慎，對於全年營收確實會有負面影響。圖為富士康鄭州廠區。（中新社提供）

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天表示，新冠肺炎疫情影響，中國大陸主要廠區復工進度較謹慎，對於全年營收確實會有負面影響，海外廠區部分擴產計畫正常進行中。

武漢肺炎疫情衝擊，市場關注鴻海集團在中國大陸廠區復工進展和業績影響程度。鴻海今天表示，鴻海一向不評論市場對集團營運之評估報告，也未曾對外發布季度財測數字。

不過受新冠肺炎疫情影響，鴻海指出在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對於全年營收確實會有負面影響。

在海外廠區部分，鴻海指出包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫也正常進行中，整體詳細狀況將待情況明朗後對外說明。

中國鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收，員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

本土法人報告指出，iPhone出貨量恐因武漢肺炎疫情衝擊下修，間接影響鴻海第1季業績表現。法人估鴻海第1季業績可能低於新台幣兆元，將是11個季度以來低點。

法人日前預估鴻海集團今年業績成長幅度下修到1%到3%，今年目標提升毛利率和每股獲利，預估到2025年毛利率要提升到10%。（編輯：楊凱翔）1090220

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