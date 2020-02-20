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首頁 / 證券

中國央行抗疫情降息力道疑不足 亞股跌多漲少

最新更新：2020/02/20 19:38

（中央社香港20日綜合外電報導）儘管中國新增的武漢肺炎確診病例銳減，且中國央行宣布降息以緩和疫情對經濟衝擊，但投資人仍感到憂慮，且專家指出中國降息力道仍嫌不足，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

由於武漢肺炎疫情已衝擊企業獲利和經濟成長，交易商預期，各國中央銀行將採取必要措施捍衛各自經濟，尤其是中國央行。

中國人民銀行今天採取市場普遍預期的行動，下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR），以緩和疫情造成經濟走軟對企業和家庭帶來的衝擊。

但金融服務公司AxiCorp的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，人行的行動「遠不足夠」。他說，在目前情況下，人行「有必要超越市場預期，而非只是符合預期」。「若人行採取更大動作，市場反應會更好。」

東京股市今天收盤上漲0.3%，因美元兌其他主要貨幣走強，日圓匯價走貶激勵日股漲勢。上海股市也因人行宣布新的刺激措施收高1.8%。雪梨和威靈頓股市同樣收紅。

不過，香港股市收盤下跌0.2%，首爾股市因南韓武漢肺炎確診病例暴增收挫0.7%，台北股市收低0.3%，新加坡股市收跌0.5%，曼谷股市也收挫1%。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090220

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