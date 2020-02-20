降低武漢肺炎衝擊 會計師盤點7項中國租稅優惠

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，衝擊中國產業鍊，勤業眾信（Deloitte）彙整中國祭出的7項企業營所稅優惠，建議台資企業財務人員徹底盤點，善用相關優惠，並關注未來營運資金安全水位，避免破產清算風險。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，歸納中國現行法令以及中國財政部及稅務總局2020年第8、9、10號公告所提供的營所稅租稅優惠共有7項。

第1，企業因防疫取得政府補助或專項資金，可免計入所得；第2，企業用於防疫產生的研發支出，可按實際發生金額的75%於企業所得稅稅前扣除；第3，受疫情影響出現虧損且具較大困難企業，如交通運輸、餐飲、住宿、旅遊等四大類企業，2020年發生的虧損可於往後8年進行扣抵。

第4，透過公益性團體或縣級以上人民政府及其部門等國家機關捐贈的現金或實物，允許全額扣除；第5，符合政府頒布「疫情防控重點保障物資生產企業」名單者，當期有擴大產能而購置設備時，可將相關設備一次性費用化於稅前認列扣除。

第6，一般企業若將防疫相關物資發予員工使用，可稅前認列扣除；第7，因疫情影響產生的各項資產損失，在保留相關憑證後，可於稅前認列扣除。

徐曉婷說，在太平時期，主要是業務、採購、研發單位表現的時候，面對這波武漢肺炎疫情，財會單位應發揮所長、協助企業減少稅負負擔和資金流出。

徐曉婷建議，台資企業應在5月底前，重新檢視並申請2019年度中國大陸企業可以享受的租稅優惠政策，例如購買單價不超過人民幣500萬元的設備或器具，可改為一次性認列成本費用，申請適用特定行業與製造業固定資產加速折舊，研發費用加計扣除政策及虧損扣抵等。（編輯：林興盟）1090220