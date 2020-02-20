金管會鬆綁電支機構合作帳戶 幫民眾省手續費

（中央社記者劉姵呈台北20日電）為提升民眾支付便利性，促進普惠金融，金管會今天表示，將鬆綁開放電子支付機構可與信合社、農業金庫申請開立合作帳戶，往後用街口支付等電子支付帳戶作付款，可省15元跨行轉帳手續費用。

金融監督管理委員會銀行局研訂「電子支付機構專用存款帳戶管理辦法」部分條文修正草案，今天已完成法規預告，將依行政程序於近日發布施行。

銀行局副局長黃光熙表示，將開放電子支付機構或受託銀行得向信用合作社或全國農業金庫申請開立合作帳戶，以提升民眾支付便利性及促進普惠金融推廣。

另外，考量電子支付機構「直接」指示合作銀行移轉或調撥支付款項，應有相關管理規範，以利管理銀行與合作銀行間的權責劃分，此次也增訂電子支付機構指示合作銀行進行資金調撥管理規範，包括管理銀行與合作銀行簽訂契約應約定雙方權利、義務與責任等。

同時，要求電支機構開放資訊系統查詢功能，提供管理銀行得隨時進行帳務核對。其中，核對範圍至少應包括代理收付款項金額、儲值款項金額、在途款項金額與提領款項金額。

銀行局表示，此次鬆綁有利於行動支付的推廣，金管會將持續積極推動電子化支付普及措施，以打造友善的電子化支付環境。（編輯：林興盟）1090220