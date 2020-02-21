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美股下挫 分析師：台股恐受拖累週線收黑

最新更新：2020/02/21 08:29

（中央社記者韓婷婷台北21日電）投資人擔憂武漢肺炎疫情擴散及對全球經濟的衝擊，美股收挫。分析師認為，台股今天開盤恐難逃拖累，2月週線2連紅的反彈走勢也有告終之虞，本週週線恐以黑K棒作收。

美股4大指數全面下跌，道瓊工業指數終場下挫128.05點或0.44%，收在29219.98點。標準普爾500指數下跌12.92點或0.38%，收在3373.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數挫跌66.21點或0.67%，收在9750.97點。費城半導體指數下跌30.25點，跌幅1.53%，收在1949.25點。

歐洲股市也收黑，主要是因為2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）仍讓市場有疑慮。

分析師表示，由於蘋果（Apple）、台積電ADR雙雙走跌，台股今天開盤恐難免受到衝擊，加上台股近期受制於月線11798點及整數關卡11800點雙重反壓，短線可能先行拉回整軍，前波低點11642點的支撐力道值得觀察。

分析師指出，由於蘋果示警截至今年3月底的本季營收可能無法達標，短線外資大舉出脫台積電，並在現貨市場出現較大賣超金額，加上20日在台指期也出現淨多單大幅減少跡象，外資短線在台股的賣超動作恐會持續，內資是否出手撐盤是觀察指標之一。（編輯：楊玫寧）1090221

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