大陸復工緩慢 台塑僅PVC正常生產

（中央社記者潘羿菁台北21日電）武漢肺炎疫情拖累開工進度，由於運輸交通受阻，上游石化廠的台塑、南亞與台化部分原料減產停車中，不過近期台塑聚氯乙烯率先恢復正常生產，顯示大陸復工陸續回到正常軌道，只是速度緩慢。

過年期間石化工廠正常運轉，原料生產完進入庫存區等待春節過後拉貨潮，未料今年受到武漢肺炎疫情急劇升溫，下游客戶被迫延遲開工，眼看庫存即將滿位，台塑與台化早在2月初啟動聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、高吸水性樹脂（SAP）、純對苯二甲酸（PTA）與聚苯乙烯（PS）產品降載減產。

2月中旬以來，中國大陸工廠已陸續開工，不過恢復情況緩慢，貨出不去的窘境，南亞寧波可塑劑廠也被迫暫時停車。

不過進入下旬，復工狀況逐步上軌道，台塑與南亞漸現樂觀，台塑表示，目前陸運正在逐步放鬆管制，物流運輸司機也陸續到位，台塑PVC廠已率先恢復正常生產，唯獨PP與SAP仍在減產中。

南亞則說，現階段部分可塑劑透過海運交貨，避開陸運管制禁令，不過可塑劑多數仍須仰賴陸運運輸，但相信陸運很快會解禁。

台化看法偏保守，由於大陸織布稼動率不到兩成，並未恢復正常產能，下游開工率低連帶對上游原料PTA需求急凍；PS也是面臨相同狀況，下游客戶的塑膠射出成型工廠稼動率低，對原料PS需求少，讓台化的PTA與PS寧波廠維持減產狀態，後續營運只能停看聽。（編輯：鄭雪文）1090221