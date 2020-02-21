台股週線收黑 防疫概念股逆勢上漲

武漢肺炎疫情持續擾亂資本市場，台股早盤一度拉至紅盤，但不敵市場信心鬆動，週線在2連紅後收黑。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北21日電）武漢肺炎疫情持續擾亂資本市場，台股早盤雖一度拉至紅盤，但不敵市場信心鬆動，週線在2連紅後收黑，11700點暫告失守，防疫概念股依舊是當紅炸子雞。

加權股價指數終場下跌38.74點，跌幅0.33%，收在11686.35點，成交值新台幣1235.76億元，週線收黑，下跌129.35點，跌幅1.09%。

國光生上漲4.28%，收28元。高端疫苗漲停，收43.30元。亞諾法漲停，收34.95元。台康生技上漲3.26%，收31.65元；也具防疫概念的毛寶收22.65元，美德醫療-DR收3.05元，連袂漲停。

分析師表示，比起集中市場，以中小型為主的櫃買市場表現相對強勢，除了因生技股多在櫃買市場掛牌外，部分中小型股也有資金著墨，櫃買指數週線連3紅，已快收復鼠年開紅盤後的長黑週K棒。

分析師指出，在蘋果（Apple）宣布本季財測恐未能達標後，衝擊電子股表現，不過今天股王大立光已率先止跌，台積電也未因美國存託憑證（ADR）大跌2%而出現跟跌走勢，尾盤甚至出現大單拉抬護價，預估台股仍處於11650點至11800點之間區間震盪格局。

大立光上漲1.07%，收4740元。台積電小跌0.15%，收325元。

法人認為，近期台股量縮整理，市場觀望疫情發展，寧可少做多看，外資也降低在現貨市場及台指期市場的多單部位，後續仍須觀察疫情發展及外資動向，若不再大舉出脫電子權值股，台股可望守住前波低點11648點。（編輯：楊玫寧）1090221