疫情拖累亞幣偏弱 瑞銀：短期震盪看好全年前景

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）受武漢肺炎疫情影響，近期亞幣表現相對疲弱，不過，瑞銀（UBS）相信，市場只是短期震盪，隨著疫情逐漸獲得控制，亞幣將能「收復失地」，看好全年前景，預計今年可小幅增長。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能認為，疫情無疑對亞洲經濟及企業盈利造成壓力，但估計負面影響主要集中第1季，隨後將加快成長；美中已經簽訂第一階段貿易協議，加上多國央行保持貨幣政策寬鬆，科技等產業環境也逐漸改善，預估今年亞太區經濟成長率為5%，只比去年的5.2%小幅放慢。

陳得能認為，為穩住經濟成長，亞洲國家很可能進一步放寬貨幣政策，預計今年平均減息20至30個基點，並祭出強力財政政策，例如中國加大地方政府債券發行、日本及南韓提高財政支出對GDP占比等。

針對亞幣表現，陳得能表示，2003年SARS期間，亞太貨幣承受壓力期間約3個月，但疫情控制後，便逐步回升。目前對外部需求較敏感的亞太貨幣，確實面臨較大震盪，但同樣屬於週期性貨幣的人民幣及韓元已經回調不少，預期6月底分別回升至6.8元兌1美元及1120韓元兌1美元水準。

陳得能指出，人民幣轉強將有利其他亞幣，預期亞幣即期匯率今年平均有單位數增長，惟增幅相較偏低或適中。此外，以內需為主的印尼盾、印度盧比及菲律賓披索最近表現強韌、平穩，經濟相較不依賴中國，為不錯的套息交易貨幣籃子。

陳得能認為，雖有疫情影響，但仍對今年全球經濟保持樂觀看法，不過，仍會同時關注國際貿易談判、美國大選、全球商業週期及中東等地緣政治等風險。

陳得能預測，今年全球經濟成長率可持穩於3%水平，但若美中第二階段談判破裂，美國步入衰退、中國經濟成長率放慢至5%以下，或疫情失控全球擴散，則投資者應考慮減少持有風險資產，並為資產組合做好保護，例如加入日圓、瑞士法郎、美國國債或黃金。（編輯：趙蔚蘭）1090221