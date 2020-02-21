鋼聯獲利腰斬 現金股利創上市櫃來新低

（中央社記者潘羿菁台北21日電）電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯今天公告全年度稅後淨利為新台幣3.98億元，與前年相比幾乎腰斬，換算每股稅後淨利（EPS）為3.58元，董事會公告擬配發現金股利2.6元，創上市櫃來新低。

去年受到鋼鐵景氣下滑與國際鋅價下降兩大衝擊，鋼聯繳出衰退成績單，晚間公告2019年度營收為16.50億元，年減23.1%， 稅後淨利3.98億元，年減49.2%，EPS為3.58元，創2016年以來新低水準。

由於獲利近腰斬，董事會今天通過配發現金股利為2.6元，首度低於3元，也是創上市櫃以來新低水準，不過，配發率仍有72.6%，若以今天股價收78.2元，換算現金殖利率約3.3%。

鋼聯表示，產品報價去年以來呈現下跌格局，主要是國際鋅價從每噸2700美元下跌至2300美元，8月更是低到2200美元，整整少了400美元價差，連帶影響公司產品氧化鋅售價與獲利空間。

報價不給力之外，產量也減少，由於上游電弧爐客戶今年以來煉鋼量減少，導致集塵灰收集數量跟著減少，鋼聯透過集塵灰回收重金屬鋅，當回收量下降、氧化鋅產量跟著走跌。

去年度鋼聯出貨量為5.43萬噸，比2018年度的6.21萬噸衰退12.6%。也就是說，鋼聯價量齊跌的格局。

展望未來，鋼聯認為，由於武漢肺炎疫情讓中國需求暫緩，中國又是全球重金屬鋅的最大消費市場，動能急凍反映在國際鋅價落在每噸2100至2200美元，為近3年低迷水準，勢必影響鋼聯氧化鋅報價難上漲。

不過，鋼聯強調，疫情僅是造成需求延遲，若疫情獲得控制後，鍍鋅的汽車鋼板與營建等稼動率回到正常軌道，後續重金屬鋅的需求跟著回升，再加上，今年國內鋼鐵景氣逐漸轉好，電弧爐煉鋼量增加後，也會帶動鋼聯產量增加，整體觀察，對於下半年營運較為樂觀。（編輯：郭萍英）1090221