武漢肺炎攪局 華爾街樂觀氣氛逐漸消散

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）武漢肺炎疫情蔓延，全球經濟前景烏雲密布。美股財報季即使繳出亮麗成績單，支撐近期盤勢，投資人仍日益憂心疫情拖累經濟與企業獲利表現，樂觀氣氛逐漸消散。

美股財報季自1月中旬展開，如今接近尾聲。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv），標準普爾500指數成分企業去年第4季獲利成長3.1%，遠優於4週前市場預期獲利衰退0.3%的水準。企業財報利多不斷，帶動美股近期屢創新高。

以蘋果公司（Apple）為例，上季營收與獲利都創公司成立以來新高，單季獲利逾一年來首度成長，業績遠超市場預期，激勵蘋果股價攀上歷史高點。

不過，隨著俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，確診與死亡人數不斷增加，中國製造業復工速度緩慢，導致美股財報利多鈍化，投資人轉而擔憂疫情對全球經濟乃至美國企業的潛在衝擊。

蘋果本週表示，武漢肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估的630億至670億美元，成為疫情爆發後率先示警財測無法達標的美國大型企業。

武漢肺炎對美國經濟的損害也逐漸顯現。IHS Markit今天公布，美國2月服務業採購經理人指數（PMI）初估值降至49.4，創2013年10月以來新低，也遠低於市場預期的53。占美國經濟比重約2/3的服務業景氣收縮，為2016年以來首見。

根據IHS Markit，美國2月製造業PMI初估值降至50.8，創去年8月以來新低，製造業景氣幾乎停止擴張。

財經媒體CNBC節目主持人克雷默（Jim Cramer）今天直言，投資人低估武漢肺炎的影響，以為疫情在可預見的未來能平息，沒意識到許多企業都會因武漢肺炎受害。

鑑於武漢肺炎疫情未見緩和，華爾街法人紛紛下修標普500指數成分企業獲利預測。根據路孚特，市場估計標普500指數成分企業今年首季獲利成長3.2%，與年初預期成長6.3%相比，幾乎調降一半。

CNBC報導指出，武漢肺炎疫情攪局，使得美股財報季亮麗業績黯然失色，也拖累本季與今年剩餘時間的企業財測。財報季告一段落後，武漢肺炎可能會占據新聞標題，進而衝擊股市短線走勢。（編輯：高照芬）1090222