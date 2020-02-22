英國20英鎊紙鈔改版 舊鈔拿去當堆肥

（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）英國中央銀行「英格蘭銀行」（BoE）推出新版20鎊鈔票，舊版20鎊鈔票目前雖然仍可以使用，但之後將回收不再流通，而它們最後的去處將是成為堆肥。

英格蘭銀行於2016年及2017年分別推出新版5鎊及10鎊鈔票後，20鎊新鈔是第3次使用耐用的塑膠而非紙張印製鈔票。正面仍是英國女王伊麗莎白二世的肖像，背面印著19世紀英國畫家特納（J.M.W. Turner）自畫像。

英國廣播公司（BBC）報導，目前有約20億張紙版20鎊鈔票在英國市面上流通，鈔票背面印有18世紀經濟學家亞當史密斯（Adam Smith）的肖像。

這些鈔票目前仍然可以合法使用，但總值高達400億英鎊的鈔票將必須逐步回收銷毀。而這些舊鈔的最後下落，將是成為農業堆肥。

負責處理英國三分之二鈔票的G4S公司的鈔票管理中心主任桑德斯（Mark Saunders）表示：「這是一般大眾鮮少會注意的龐大作業。」

把20億張紙鈔替換為塑膠鈔票，將是英國史上最大的替換作業，據信需要花上數個月，等到作業告一段落，英格蘭銀行將會給出最後6個月替換期，期限過後舊鈔將不能繼續使用。

英國在2007年將作曲家艾格爾（Edward Elgar）頭像20鎊紙鈔全數回收停止使用共花了3年，預料這次速度可能會快一些，但可能要到2021年英格蘭銀行才會發出6個月的最後回收通牒。

回收紙鈔都會送往倫敦一處保全嚴密的倉庫，由兩台巨大的高速點鈔機進行分類，每分鐘可以處理數千英鎊。G4S公司表示，高速點鈔機會挑出舊鈔，把20英鎊鈔票以5萬面額捆成一綑，封存到保險櫃的金屬箱。

直到1990年之前，英格蘭銀行會將不使用的舊鈔放到焚化爐燒毀，產生的熱能協助提供暖氣。不過現在的處置則是類似於對待食物廚餘，製作成土壤改良劑，也就是俗稱的堆肥。

回收20英鎊鈔票的準備作業從2019年初就開始，技術人員逐步改善點鈔機的分類功能，讓機器能夠識別新的塑膠鈔票，篩選出舊鈔。

新鈔發行時，G4S公司負責監督上百萬新鈔送至33間選定銀行，全英國也有38台自動提款機被選定裝入新鈔。由於新版20英鎊鈔票比起舊版縮小15%，所有自動提款機的鈔票匣子也需要重新配置，作業繁複。（編輯：高照芬）1090222