武漢肺炎疫情延燒 半導體產業後市添變數

（中央社記者張建中新竹22日電）武漢肺炎疫情蔓延，蘋果（Apple）與鴻海相繼認為對營運造成影響，也有外資開始下修聯發科等半導體廠營運展望，疫情為半導體產業未來景氣添增變數。

武漢肺炎疫情延燒，蘋果認為因供應鏈復工速度不如預期，恐導致iPhone全球供貨短缺，此外，中國直營與經銷通路也因疫情影響關閉或縮短營業時間，產品需求將大受影響，預計2020會計年度第2季財測無法達標。

蘋果先前預估，第2季（至今年3月底）營收將約630億至670億美元。

鴻海日前也公告，受疫情影響，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

儘管品牌與代工廠紛紛認為營運會受到疫情影響，不過，多數半導體廠仍看好短期營運，第1季業績表現將淡季不淡。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY與面板驅動IC廠聯詠都預期第1季營收有機會較去年第4季成長。

晶圓代工廠世界先進在客戶需求強勁，加上新加坡廠產能挹注，更預期第1季營收將達新台幣75億至79億元，季增2%至8%，並創下歷史新高。

手機晶片廠聯發科是少數認為疫情會影響需求的半導體廠之一，第1季營運展望相對保守，預期季營收恐季減7%至15%。

隨著武漢肺炎疫情遲未降溫，各界對疫情造成經濟產業衝擊的疑慮逐步升溫，市調機構集邦科技認為，不僅5G發展時程與中國5G智慧手機出貨將受到影響，智慧手錶、筆記型電腦與遊戲機等出貨也都將不如預期。

美系外資就指出，中國智慧手機需求疲弱，聯發科與客戶合作關係面臨挑戰，5G系統單晶片效益恐將減緩，並將連帶影響今年獲利表現。

亞系外資也認為，中國有機發光二極體（OLED）面板生產恢復延遲，恐將影響OLED驅動IC需求，下修聯詠今年OLED驅動IC出貨預估逾2成。

武漢肺炎疫情為半導體產業景氣添增變數，未來影響是否進一步擴大備受關注，疫情後續發展料將牽動經濟產業前景，也是各界注意的焦點。（編輯：楊玫寧）1090222