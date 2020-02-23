日韓疫情擴大 台股短線陷入盤整

（中央社記者潘智義台北23日電）武漢肺炎疫情在日、韓擴散，市場疑慮增加，壓抑亞股表現，週五除中國股市有政策扶持相對強勢外，日、韓、港、台等亞股均走跌。法人認為，台股短線恐持續狹幅整理。

台股週五終場下跌38.74點，收在11686.35點，成交值新台幣1235.76億元，週線收黑129.35點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，除中國之外亞洲國家疫情也快速擴增，尤其是日、韓兩國疫情升溫，壓抑台股表現，在季線約11800點附近壓力較大，指數不易上攻，量能自然萎縮，未來一週，甚至2、3週指數恐持續狹幅整理。

蔡明翰指出，股市在疫情出現利空消息時恐慌下跌，但觸底後又反彈，近來指數在季線下震盪整理。雖然中國大陸工廠受疫情拖累，被迫遞延出貨，但市場需求仍在，待疫情過後，還是有機會補回來，台股後續表現並不悲觀。

他說，武漢肺炎疫情使資金從新興市場轉到美國等發達國家，且美股上市公司公布財報數字不錯，所以美股表現較台股強勢。台股短線以防疫概念股較強，但長線還是要看業績回升股票，可趁指數在季線之下重挫時，考慮被動元件、矽晶圓、記憶體、面板族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股大致在11700點上下盤整。隨著近日疫情出現新的發展，消息持續干擾市場，加上時序已近2月底，接近3月初公布2月營收之際，市場預期2月營收將因復工期延後而減少，也讓台股再度出現盤整格局。

在資金面，廖哲宏指出，台灣證券交易所統計，2月21日外資賣超34.49億元，累積過去一週，外資賣超逾330億元。未來外資動向仍待關注。從技術面來看，大盤挑戰季線11800點失利，連兩日收跌，接下來季線仍是關注重點。

他表示，受到疫情影響，短期中國科技產品需求遞延，5G手機產品發展可能也會遞延。另一方面，需要關注整體供應鏈復工狀況，尤其是下游組裝廠以及部分零組件廠商可能接下來也會面臨缺工問題。

另外，受到疫情影響，原本預期淡季不淡的科技產業，難免受到影響。不過，若依照過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，需求往往只是遞延並非消失，中長期而言，5G的趨勢也不會改變，可望帶動整體產業發展。

以投資角度來看，廖哲宏認為，短期股市反映疫情的不確定而拉回，反而有助於中長期布局時點的浮現，仍看好5G趨勢、半導體及2020年資本支出成長帶動工具機，及設備產業的復甦與成長。

傳產金融方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期股價受傷於疫情的就是觀光餐飲，反映旅遊消費減少，但自動化設備及防疫概念股表現較佳。（編輯：黃國倫）1090223