客戶擬提前止付美國權利金 中橡：積極抗辯

（中央社記者潘智義台北23日電）台泥集團旗下碳黑廠國際中橡今天發布重大訊息指出，子公司客戶Genzyme Corporation繼不願支付龐貝氏症歐洲專利權利金之後，又在美提起仲裁，打算提前不付美國市場權利金。

國際中橡重大訊息說明，與子公司Synpac擁有的治療「龐貝氏症孤兒藥」專利，已專屬授權給Genzyme Corporation使用，但Genzyme Corporation繼不願支付歐洲專利權利金之後，又向美國主管機關提起仲裁，企圖將美國治療龐貝氏症孤兒藥專利有效期間從2023年2月26日往前挪，比照歐洲專利期間至2021年7月10日止。

雖然Genzyme未依約支付上述孤兒藥的歐洲權利金，並打算提前止付美國市場權利金，但目前為止，Genzyme仍繼續支付美國市場的專利權利金。

國際中橡表示，治療龐貝氏症孤兒藥美國地區2021年7月10日之後的權利金能否繼續順利收取，將取決於仲裁結果，已委任律師協助處理本案積極抗辯；不過仲裁時間通常不會太快。

國際中橡12日在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，子公司擁有治療龐貝氏症專利，因Genzyme Corporation不願按照合約支付這項專利的歐洲權利金，並向美國仲裁協會提請仲裁，迄今未按合約支付去年第2、3、4季歐洲地區權利金帳款共新台幣13.9億元。

國際中橡記者會當時說明，針對認列子公司治療龐貝氏症歐洲專利權13.9億元權利金收入，已在去年提列減損金額7.5億元，若2月底到期仍無法收到，將全數提列減損。（編輯：趙蔚蘭）1090223