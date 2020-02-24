搶5G開台 電信三雄設備採購商機開跑

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣首次5G競標結果出爐，5G設備商機也正式引爆，中華電公告國內首張5G設備採購訂單，由中華電向諾基亞及愛立信分別下訂新台幣35.3億元及38.55億元，合計共73.85億元。

電信三雄日前陸續公布2020年資本支出，中華電今年預估資本支出307億元，主要針對固網、IDC與雲端、5G、服務平台等投資，其中行動相關支出將占98億元，而這次向諾基亞及愛立信採購73.85億元5G設備，就占中華電今年整體行動資本支出超過77%的比例。

中華電信確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，合計這次標金達483.73億元，為市場最大手筆業者，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，中華電表示，頻率位置是最有利的「魚肚」位置，更是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來20年行動寬頻業務的重要資源。

中華電日前宣布，將在7月正式開台5G，消息人士坦言，「要趕上開台時程，5G建設必須加緊進度」，而中華電信已取得東京奧運新媒體轉播權，不但要在此前開台，也將會是台灣5G開台後第一個檢驗品質的關卡。

台灣大在21日董事會通過追加今年度母子公司5G資本支出新台幣36.64億元，追加後資本支出合計144.66億元，其中行動資本支出110億元，較2019年翻倍成長，主要為加速5G設備投資。

台灣大哥大取得3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬、28GHz的G24-G25頻段計200MHz頻寬。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大參與本次5G競標，每單位頻寬價格為電信三雄最低，將積極與其他業者展開合作，落實5G共頻共網共建的精神，也將積極推動與同業3G、4G合作共網；台灣大並全面投入5G基站建設，展開5G衝衝衝「衝涵蓋率、衝可用率、衝第3季優先開台」。

遠傳電信出手積極，在3.5GHz黃金頻段標得80MHz，且拿下「魚頭」靠近「魚肚」的頻段，今年資本支出也大幅成長，2019年全年預估支出80億元，實際支出為62億元；今年將持續投入5G建置，預估全年電信相關的資本支出為102億元，5G支出會達60%。

遠傳總經理井琪表示，儘管新冠肺炎衝擊全球產業，但不影響國際電信設備商對台5G供貨速度，因此維持第3季開台目標不變。（編輯：楊凱翔）1090224