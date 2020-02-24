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公股銀行武漢肺炎應變升級 兆豐金200人移地辦公

最新更新：2020/02/24 18:05

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）因應武漢肺炎疫情蔓延，金融業升級應變措施，公股銀行已研擬移地辦公措施，若有員工染疫，另一組人也能立即異地備援，營運不中斷，其中，兆豐金已從今天起啟動，約200員工改在異地上工。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情燎原，金融服務業性質特殊，原則上除非主管機關宣布休市，不然就要開門營業，以確保客戶權益不受損，因此已提早準備應變措施。

在公股銀行方面，台灣銀行、土地銀行、兆豐金控、第一金控、華南金控、合作金控、台企銀及彰化銀行均已擬訂好移地辦公計畫，其中兆豐從今天上路，其餘大多公股銀行也已挑選好移地辦公地點及人員，等新辦公地點桌椅、電腦設備到位並演練完成後，會視需要，隨時啟動。

兆豐金表示，目前將兆豐銀總處同仁分為核心及非核心業務人員，財務處、信託處、集中作業處、外匯營運處、洗防處等具有核心業務人員單位，今天起已分組異地上班，地點選在其他兆豐的自有辦公室，人數約200人。

兆豐金指出，全國108間分行也已各規劃好第一支援行及第二支援行，並做好備援演練；子公司兆豐證券已有部分人員分組分樓層上班，包括兆豐證券、兆豐票券及兆豐產險，也都已選定備援辦公室應變。

土銀及台銀表示，已選好移地辦公地點及員工，目前正在儘速採辦公設備；台企銀也已挑選好1/3人員，等設備、演練到位便會啟動；合庫金表示，已有規劃員工依業務性質，異地備備援分組上班。

第一金不論總行、分行都已選定好異地辦公地點，規劃本週進行演練；華南金表示，已做好移地辦公措施的各項準備，有需要的話會隨時啟動；彰銀則說，從SARS（急性呼吸道症候群）以來就有定期更新、檢討移地辦公機制，將視需要規劃是否啟動。（編輯：林孟汝）1090224

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