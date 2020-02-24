疫情延燒 研調：資安電信等5大領域增溫

（中央社記者江明晏台北24日電）疫情持續攀升，研調機構IDC觀察，硬體產業受到較大衝擊，但正因疫情產生的市場行為改變，浮現另一波發展機會，尤其在軟體，資安，雲端運算，儲存設備，以及電信市場。

隨著COVID-19（武漢肺炎）疫情持續攀升，全球對於2020年總體經濟發展及ICT市場表現已開始逐步調整修正，研調機構IDC指出，台灣ICT市場所受到的影響也開始浮現，預估硬體產業受到較大衝擊，但IDC觀察到有部分市場正因疫情產生的市場行為改變，浮現另一波發展機會，尤其在軟體，資安，雲端運算，儲存設備，以及電信市場。

IDC指出，由於受到疫情影響，大部分企業都避免員工在企業內外部與人直接接觸的機會，因此線上會議，遠端教學的需求正逐步升溫，此也觸發了特別是企業及教育市場中，協同合作（Collaboration）軟體的發展機會。

而電信業者也積極搶攻遠端服務商機，遠傳電信今天宣布，3月將推出為期3個月的「AWS雲端服務」限時優惠協助企業客戶拚經濟，希望藉此提升營收成長力道。

另外為降低面對面的採購互動，電子商務與廣告服務等CRM相關軟體商機也逐步浮現。而為更精準的掌控供應鏈狀況，SCM（供應鏈管理）投資力度也正加大。

資安市場方面，IDC表示，由於資安硬體代工多不在中國，影響有限。整體資安因受到線上會議需求、員工被隔離或在家工作情況增加影響，防疫性資安方案需求正逐步上升；遠端存取與控制，特權帳號管理與雲端資安監控分析等中長期發展機會值得關注。

雖然大部分硬體終端市場供應鏈發展受到影響，但疫情爆發也促使企業開始重新思考業務連續性的重要，基於此開始檢視儲存設備（Storage）是否能支援更好的遠端控制跟管理，另外企業對中國與台灣兩地資料同步備份的討論也越來越多，也為儲存設備帶來的新的發展機會。

電信市場方面，IDC說明，受到開學延後，以及企業在家上班，員工隔離情況增加影響，反而觸發了小額付費、app內購等採購行為，在第一季呈現新的發展機會。（編輯：黃國倫）1090224