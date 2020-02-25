台股跌逾百點後收斂 鴻海翻紅重返81元之上

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）市場擔憂武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，美股和日股大跌千點，台股早盤一度下跌逾百點後收斂，鴻海相對有撐，早盤股價翻紅，來到81.3元，小漲0.74%，市值來到新台幣1.12兆元。

中國武漢肺炎疫情持續，鴻海集團在中國大陸廠區復工狀況備受關注。中國媒體日前報導，鄭州富士康在廠員工已突破2萬人，廠區再提高獎勵，新入職員工在符合條件後，可獲現金人民幣7000元（約合新台幣3.02萬元）。

此外深圳廠區已啟動大規模招聘，並推出正式工新進入職激勵措施，特定事業群員工在符合條件下，激勵獎金由人民幣3360元上調到7120元（約合新台幣3.1萬元）。

對於上述消息，鴻海重申不針對單一廠區及產能狀況發表評論，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工蘋果iPhone的兩大生產基地，穩定復工攸關iPhone組裝代工進展。鴻海深圳與鄭州廠區合計起碼占鴻海集團約48%營收，員工人數至少32萬人。

其中粗估鄭州相關企業占鴻海整體業績比重超過26.5%，深圳相關企業占集團整體營收比重超過21.5%。

法人指出，鴻海集團大約有75%產能位於中國，各地方政府復產的時間和要求有所不同，此外需考量其他省份的工人回到廠區需要14天不等的檢疫觀察期，報告預估最快3月初可望全面生產。（編輯：楊凱翔）1090225