大盤一度重挫逾百點 塑化指數失守800點

（中央社記者潘羿菁台北25日電）受到大盤重挫影響，塑化指數早盤失守800點大關，跌幅約0.6%，又以塑膠族群的台塑、南亞與台化同步領跌，唯獨恆大有防疫概念防身，成為塑膠族群漲勢最強勁個股。

美股週一大跌千點，市場對疫情疑慮升溫，台股也難逃下跌，上市八大類股的塑化指數，今天失守800點大關，跌幅約0.6%，塑膠類股成分股，大型股的台塑、南亞與台化全部下挫，不過在台股跌幅漸收斂情況下，台塑三寶的跌幅不到1%。

法人表示，由於武漢肺炎疫情警報未解除，雖然上游石化廠不受延遲開工禁令影響，但是下游客戶開工速度慢，加上物流運輸限制，上游石化廠間接受害必須降載減產因應。

此外，國際油價在疫情抑制需求的預期心理也同步下跌，例如北海布侖特原油4月交割價大跌2.25美元或3.85%，來到每桶56.25美元，法人認為，預期油價走跌，上游石化產品報價勢必跟跌，石化廠銷路不順，還要承擔產品跌價損失，讓市場看淡塑膠族群。

至於恆大生產不織布原料，有防疫概念加持吸引資金買進，今天股價一度站上34.7元歷史新高點，漲幅逾2%。（編輯：鄭雪文）1090225