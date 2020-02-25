亞幣提前反映疫情影響 新台幣反彈一度升逾1角

（中央社記者潘姿羽台北25日電）武漢肺炎疫情影響擴大，美股道瓊工業指數周一崩跌千點，台股今早同步拉回，但相對抗跌，亞幣也因提前反映疫情衝擊，走勢持穩，新台幣兌美元開盤小貶後翻升，最高來到30.37元，升值逾1角。

武漢肺炎對全球經濟威脅日漸增加，美股上演「黑色星期一」，道瓊工業指數終場大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點；日經今天開盤也一度暴跌逾1000點。

美股、日股重挫之下，台股今天開盤同樣下挫，早盤一度大跌逾百點，但隨即跌幅收斂；台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.475元開盤，貶0.3分，隨後也由貶轉升，新台幣兌美元早盤交易區間為30.475元至30.370元。

外匯交易員表示，今天一早亞幣偏升，推測是因美股大跌、美元走弱，使得亞幣擺脫先前美元獨強的壓力，可以喘一口氣；此外，台股表現相對抗跌，有助於穩定匯價。

外匯交易員也說，亞幣今天普遍從近期低點有些拉回，主因是先前已提前反映疫情衝擊，但也不至於走升多少，畢竟陸股表現不佳，市場信心不振且疫情影響擴大，這些因素都將持續影響股匯市。（編輯：林孟汝）1090225