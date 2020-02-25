川普信心喊話 蘋概三王勇敢挺身率先翻紅

（中央社記者韓婷婷台北25日電）武漢肺炎恐慌加劇，美股暴跌逾千點，蘋果股價大跌4.75%。不過美國總統川普信心喊話，稱疫情可控、股市情況很好，為台股增添勇氣，蘋概三王率先由黑翻紅，吸引短線資金快速回防。

川普出面喊話，稍稍化解原本恐慌指數，加上台股已先反映疫情在昨天下跌，蘋概股今天在蘋概三王台積電、大立光及鴻海翻紅穩盤帶動下，類股吸引低接買盤進場。

大立光今天以小跌30元開出後，隨即在買盤進場推升下翻紅，包括台積電及鴻海均同步由黑翻紅，維持在平盤上下震盪，帶動包括穩懋、精測、臻鼎、GIS-KY、聯德控股-KY等跟著翻紅。

武漢肺炎對全球經濟威脅日增，投資人恐慌加劇，美股上演「黑色星期一」，道瓊指數崩跌1031點，創2年來最糟表現，年初以來漲幅跌光。川普透過推特發文表示，新冠肺炎疫情在美國可控，「新冠肺炎在美國得到很好控制，我們在與各方和相關國家保持聯繫。美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）一直在努力工作、而且很機警。在我看來，股市開始變得很好！」

天風國際證券分析師郭明錤24日最新報告指出，由於5奈米製程為蘋果未來12至18個月新產品核心技術，他認為武漢肺炎疫情不但不會影響蘋果對5奈米的投資，反而會促進蘋果加單或提前拉貨5奈米設備，驅動中華精測獲利增長。

郭明錤認為，蘋果在未來12至18個月推出的新產品將配備5奈米製程的處理器，包含2020下半年推出的新款5G iPhone、mini LED iPad，以及預計2021年上半年推出採用自家處理器的Mac，這些都是蘋果的重要產品與技術策略。

法人表示，雖然科技產業因供應鏈及需求面的衝擊受到影響，但因具過去相關經驗，市場需求應只是遞延而非消失，包括5G、半導體等仍為中長線看好趨勢，而今年資本支出成長對於工具機及設備產業的復甦，仍可望在疫情受控制後逐漸回溫。（編輯：楊凱翔）1090225