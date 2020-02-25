恐慌指數飆 推升連動ETF大漲

（中央社記者潘智義台北25日電）美股道瓊工業指數大跌逾千點，標準普爾500（Ｓ＆Ｐ500）指數收在3225.89點，大跌111.86點，跌幅3.35%。反指標富邦VIX（00677U）今天盤中來到3.12元，大漲5.05%。

美股連跌3天，昨天台股重挫，外資昨天賣超台股新台幣263.39億元，但卻連兩個交易日的買超第一名都是富邦VIX，主因富邦VIX指數股票型基金（ETF）是以美國恐慌指數（VIX）為標的，是美股標準普爾500指數的反指標。

美國恐慌指數是美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌的指數商品，對應的是美國標準普爾500指數，若標準普爾500指數大跌，意即投資人恐慌情緒增加，美國恐慌指數就大漲，反之則大跌。因此，理論上，連結恐慌指數的富邦VIX也有相同的表現。

上週美國標準普爾500指數沒太大波動，富邦VIX表現平平，但外資卻已默默加碼富邦VIX，股價自20日起漲後，本週至今走勢堅挺。

富邦VIX ETF在24日爆量強彈，以2.97元收盤，勁揚11.24%，成交量放大至40萬4969張，創下去年10月4日來最大量。（編輯：林孟汝）1090225