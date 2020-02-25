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台灣新增1例武漢肺炎確診 為第27例的孫子
首頁 / 證券

大陸傳研發出武漢肺炎疫苗 高端疫苗買盤急縮手

最新更新：2020/02/25 12:14

（中央社記者韓婷婷台北25日電）武漢肺炎疫情威脅全球，大陸媒體報導天津大學宣布成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，正尋求合作方擬進入臨床試驗，衝擊防疫概念股今天走勢，其中近期強勢指標股高端疫苗買盤急縮手，漲停打開。

高端疫苗今天再度跳空漲停開出，連續拉出第3根漲停板，股價最高來到52.3元，短線漲幅超過6成，今天爆量漲停打開，股價一度拉回至48.1元，往平盤附近靠攏，不過多頭也不甘示弱，形成多空拉鋸戰，截至11時止，成交量高達1.6萬張。

高端疫苗大單敲開漲停板後，連帶同屬抗疫國家隊的亞諾法也同步爆量敲開漲停價，漲幅縮小至6%上下拉鋸。近來強勢的優盛、合世也未能守住漲停價，同樣擴量敲開漲停，國光生則紅翻黑，跌幅超過2%；瑞基也由紅翻黑，跌幅一度超過5%。

全球面對武漢肺炎疫情威脅，包括檢測、解藥、疫苗等的研發都進入競速階段，其中中國大陸是疫情重災區，在臨床試驗上相對具優勢，進展也備受關注。

陸媒報導，天津大學生命科學學院黃金海教授團隊宣布已經成功研發出新型冠狀病毒口服疫苗，以食品級安全釀酒酵母為載體，以新型冠狀病毒S蛋白為靶點產生抗體。黃金海已經4倍量口服新冠疫苗樣品，無任何副反應。科研團隊正在尋求合作方，希望能推動疫苗早日走向臨床，為疫情防控發揮作用。（編輯：楊玫寧）1090225

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