電子權值股抗疫 台股跌幅收斂指數翻紅

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管美股日股重挫，台股在電子權值股拉抬下跌幅收斂翻紅，終場小漲5.3點，半年線失而復得。法人表示，武漢肺炎疫情對台股衝擊可望遞減，台股資金面、殖利率及基本面仍看佳。

市場憂心新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情可能影響美國本土和歐洲市場，加上日韓疫情有擴散跡象，美股道瓊指數重挫逾千點，日經225指數今天開盤也一度暴跌逾1000點。

受消息衝擊，台股早盤下挫逾百點，11500點整數關卡和半年線約11439點一度失守，隨後電子股強勢反彈，鴻海等主要電子權值股勁揚，大盤跌幅收斂翻紅，半年線失而復得，尾盤小漲收在11540點。

加權股價指數終場收在11540.23點，小漲5.36點，漲幅0.05%，成交值新台幣1538.15億元。電子股翻紅上漲0.3%，金融股小跌0.27%。

電子權值股走勢堅挺，股王大立光終場收在4630元，小漲0.43%，晶圓代工龍頭台積電終場收在322元，上漲0.63%。鴻海收在82.3元，漲1.98%。聯發科收在378.5元，小漲0.4%。

金控股在平盤下整理，國泰金收在40.7元，小跌0.37%，富邦金收在44.95元，小跌0.11%。中信金收在22.8元，小跌0.22%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在疫情全球擴散下，國際股市重挫，台股短期內也有回檔壓力，不過治癒率提升、死亡率正在下降，顯示疫情仍可控，預計最快在3月後疫情逐漸得到控制。

展望台股後市，沈建宏預期，新冠肺炎疫情對台股後市衝擊可望遞減，台股在資金面、殖利率及基本面偏多下，在年線11045點附近有強勁支撐。

沈建宏指出，各國採取高規格防疫措施，預估此次疫情不致發生SARS在2003年第2季出現的恐慌現象，加上今年台股企業獲利成長幅度有機會上看二位數、各國央行持續寬鬆貨幣政策、以及台股現金殖利率高達4%等，建議短線遇較大回檔可逢低布局。（編輯：鄭雪文）1090225