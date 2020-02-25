亞幣逆勢回穩 新台幣升7分終止連6貶

（中央社記者潘姿羽台北25日電）武漢肺炎對全球經濟威脅日漸增加，美股上演「黑色星期一」崩跌千點，不過亞洲股匯市因已提前反映，今天走勢持穩，新台幣兌美元終止連6貶，收盤收30.402元，升7分。

道瓊工業指數週一終場大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點，儘管美股重挫，台股今天早盤跌逾百點後隨即反彈，開低走高，收盤漲5.36點，為11540.23點。

外匯交易員說明，原本武漢肺炎疫情集中亞洲地區，近日義大利確診病例數迅速竄高，使得市場對疫情的恐慌加劇，引爆美股崩跌；然而，亞洲股匯市早已先行反映，今天沒有隨美股重跌，且因美元走弱，亞幣有所回升。

新台幣兌美元今天開盤價為30.475元，小貶後隨即翻升，並一路走高，最高來到30.336元，升破1角，不過外匯交易員指出，尾盤前央行仍進場調節，漲幅隨之收斂，終場升值7分，台北及元太外匯市場總成交金額12.79億美元。

根據中央銀行提供主要貨幣對美元的匯率變動資料，今天亞幣普遍走升，新台幣升0.23%、人民幣0.25%、韓元0.82%、日圓0.75%、泰銖0.13%，惟印尼幣走跌，貶值0.07%。

值得注意的是，外匯交易員指出，外資連日大量賣超台股，但這2天外資匯出的量並不多，美元走勢、外資動向都是牽動匯率的觀察重點。（編輯：張均懋）1090225