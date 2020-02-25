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疫情拖累 研調估中國顯示器今年出貨年減逾3%

最新更新：2020/02/25 21:11

（中央社記者潘智義台北25日電）受武漢肺炎疫情拖累，研調機構群智諮詢預期，2020年中國顯示器出貨量約3250萬台，較2019年的3370萬台衰退3.7%。

群智諮詢數據顯示，2019年中國顯示器整機總出貨量3370萬台，其中包括商用市場的2030萬台，消費市場的1340萬台。

受美中貿易戰影響，2019年中國經濟下行壓力加大，群智諮詢指出，全年國內生產毛額（GDP）成長率6.1%，較2018年下滑0.5個百分點；內需市場下滑，對GDP的貢獻率從2018年年初的79%跌至2019年年末的58%。

雖然整體經濟影響2019年的中國顯示器市場，波及商用顯示器市場的需求，但在電競、曲面、寬螢幕等新產品帶動下，中國顯示器消費市場需求依然成長，帶動整體市場規模成長。

不過，對於2020年中國顯示器市場可能衰退，群智諮詢認為，在武漢肺炎疫情爆發前預測2020年中國顯示器整機市場較去年成長3%，主因商用市場換機需求，以及電競、寬螢幕產品帶動需求，但受疫情影響，2020年中國顯示器市場的成長態勢將會逆轉。

群智諮詢評估，疫情對中國顯示器市場第1季的影響大於全年；疫情對商用市場的影響大於消費市場；疫情對線上市場的影響趨於正面，而對線下市場的影響則為負面。

另外，疫情的影響主要包括復工延遲、缺工缺料、物流封鎖、線下消費需求停滯等。（編輯：黃國倫）1090225

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