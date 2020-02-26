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台股盤中跌勢收斂 半年線失而復得

最新更新：2020/02/26 11:19

（中央社記者潘智義台北26日電）雖然武漢肺炎疫情升溫，美股昨天大跌逾千點，今天又重挫879.44點，但台股表現抗跌，早盤跌破半年線約11448點位置後，盤中跌勢收斂，又重回半年線之上。

截至11時10分，加權指數來到11473.42點，下跌66.81點，成交值新台幣995.03億元。8大類股僅造紙類股上漲，其餘各類股都下跌。

造紙類股當中，寶隆盤中來到14.7元漲停價，台紙來到21.75元，上漲3.81%。正隆來到24.75元，大漲9.51%。華紙來到9.7元，大漲7.77%。永豐餘來到14.65元，大漲7.72%。

晶圓代工龍頭台積電盤中跌勢收斂，來到320.5元，下跌0.46%。股王大立光平盤附近遊走，來到4610元，下跌0.43%。鴻海來到82.2元，小跌0.12%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖然美股重挫，但亞股試圖止穩，因新台幣兌美元早盤升值，加上台灣對疫情控制較佳，台股成為資金避風港，表現更是相對強勢。

簡伯儀指出，台股開低未破底，半年線11448點附近位置是觀察指標，若跌破半年線恐有另一波跌勢，但收盤若能守穩半年線，則指數還有機會向上。

他認為，台股走勢反反覆覆，接下來上市公司又將要公布2月營收，因疫情造成中國大陸工廠未能如期開工，2月營收肯定不理想，也將可能拖累台股表現。因此，在疫情延燒，全球股市回測低點之際，台股也面臨半年線保衛戰。（編輯：楊凱翔）1090226

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